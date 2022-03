Uni Luxemburg : Die Hälfte der Absolventen findet schnell einen Job

LUXEMBURG - Laut einer Studie der Universität Luxemburg findet jeder zweite Absolvent innerhalb von sechs Monaten Arbeit. Nur wenige müssen länger suchen.

Master-Absolventen schneiden besonders gut ab

«Dies ist unsere erste groß angelegte Studie zur Beschäftigungsfähigkeit. Unsere Ergebnisse sind vergleichbar mit denen der englischen Universitäten. In den Bereichen Wirtschaftsprüfung, Finanzen, IT und Engineering sind die Ergebnisse besonders gut. Neun von zehn Studenten finden dort innerhalb von sechs Monaten Arbeit», sagte Eric Tschirhart, akademischer Vizerektor der Universität. Trotzdem gebe es noch Potenzial für weiteres Wachstum auf diesem Gebiet. «Die meisten unserer Absolventen sind in Luxemburg beschäftigt. Wir müssen also mehr Aufmerksamkeit für neue Unternehmen und Geschäftsmodelle entwickeln.»