Wohnen : Die Hälfte der Luxemburger will auf erneuerbare Energien umsteigen

LUXEMBURG – Aufgrund der aktuellen Energiekrise ziehen viele Haushalte im Großherzogtum den Wechsel zu Strom aus erneuerbaren Energiequellen in Betracht. Die «Klima-Agence» der Regierung soll die Bürger beraten.

Immer mehr Menschen in Luxemburg wollen energieeffizienter und ökologischer Wohnen.

Der Ruf nach einem Ausstieg aus Gas ist lauter denn je. Doch anders als früher stehen nicht klimapolitische Überlegungen im Vordergrund dieses Anliegens, sondern geopolitische: Durch den Krieg in der Ukraine sind die Preise für fossile Energieträger zuletzt in die Höhe geschnellt, die Versorgung steht auf wackeligen Füßen.

Mit der «Klima-Agence» bietet die Regierung Hilfestellung beim Umstieg. Die Initiative richtet sich nicht nur an den Endverbraucher, sondern auch an Handwerker, die mit der Installation neuer Geräte betraut werden sowie an die Gemeinden. «Die Klimaagentur wird die Eigentümer bei der energetischen Sanierung ihrer Wohnungen unterstützen und sie über die verfügbaren Finanzhilfen informieren», erklärt Wohnungsbauminister Henri Kox. Zu diesen Möglichkeiten gehören das zinslose Klimadarlehen, Prämien für Renovierungsarbeiten oder die Einführung eines obligatorischen Renovierungsfonds für Miteigentümergemeinschaften.