Eurostat-Analyse: Die Hälfte von Luxemburgs Arbeitnehmerschaft verdient weniger als 3540 Euro monatlich

LUXEMBURG – Das Statistikinstitut hat am Dienstag Zahlen veröffentlicht, die Einblick in das Medianeinkommen der EU-Länder geben. Dieses war in Luxemburg 2021 stolze 3,7 mal höher als beim Letztplatzierten im Ranking.

Verglichen mit dem Letztplatzierten im Eurostat-Ranking, liegt das Medianeinkommen in Luxemburg 3,7 mal höher als in Rumänien. Unsplash

42.482 Euro netto im Jahr oder 3.540 Euro pro Monat: Das ist das Medianeinkommen (auch mittleres Einkommen genannt) der Arbeitnehmer im Großherzogtum im Jahr 2021, wie aus den von Eurostat am heutigen Dienstag veröffentlichten Daten hervorgeht.

Das luxemburgische Medianeinkommen ist – wenig überraschend – das höchste in Europa. Der europäische Durchschnitt liegt laut den Analysen des Statistikamts bei 18.372 Euro netto im Jahr bzw. 1.531 Euro netto pro Monat. Zwar befinden sich die mittleren Einkommen der Nachbarländern immer noch über dem EU-Mittelwert, liegen aber weit abgeschlagen vom Medianeinkommen in Luxemburg:

Belgien: 2.155 Euro.

Deutschland: 2.085 Euro.

Frankreich: 1.890 Euro.

Bei all den Einkommensunterschieden zwischen den europäischen Ländern, darf nicht vergessen werden, dass sich in den unterschiedlichen Staaten auch die Lebenshaltungskosten stark unterscheiden. Auch Eurostat hat das bedacht und alle diese Zahlen in Kaufkraftparitäten umgewandelt, die alle Unterschiede im Preisniveau zwischen den verschiedenen Ländern verwischen. Das Medianeinkommen im Großherzogtum fällt dann zwar auf 32.132 Euro, ist aber immer noch das höchste in der EU und 3,7-mal höher als das rumänische Medianeinkommen.

Das Medianeinkommen teilt die Arbeitnehmer in zwei Kategorien ein: Eine Hälfte verdient mehr als der Durchschnittswert besagt, die andere weniger. Es ist nicht mit dem mittleren Durchschnittseinkommen zu verwechseln, bei dem das Gesamteinkommen durch die Anzahl der Arbeitnehmer im Land geteilt wird. In Luxemburg lag das 2021 im übrigen bei 48.220 Euro netto, was 4018 Euro pro Monat entspricht.