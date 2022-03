Maradona : Die «Hand Gottes» wird 25

Am 22. Juni 1986 hatte Diego Maradona seinen großen Auftritt. Mit der «Hand Gottes» und seinem Jahrhundertsolo spielte sich der Argentinier in die Fußball-Geschichtsbücher.

Die ganze Welt schaute an diesem Tag ins Aztekenstadion von Mexiko City. Dort standen sich England und Argentinien im WM-Viertelfinal gegenüber. Das Spiel begann um 12 Uhr Ortszeit vor 114 580 Zuschauern, und in der mexikanischen Mittagshitze wird schnell klar, dass der englische Trainer mit seiner Prognose richtig lag: «Argentinien hat einen Maradona und zehn andere Spieler», sagte Bobby Robson vor dem Spiel. «Wenn wir es schaffen, dass er nicht ins Spiel kommt, haben wir die halbe Miete.» Doch der 1,67 Meter kleine «Dieguito» lässt sich an diesem Tag von nichts aufhalten.

Der argentinische Spielmacher vernascht die Engländer bereits in der ersten Halbzeit, zieht die Fäden bei den Gauchos und knallt in der 33. Minute einen Freistoß an den Pfosten. Die Engländer waren mit dem 0:0 zur Pause gut bedient. Doch das war erst der Anfang.

20 Zentimeter Größenunterschied

In der 51. Minute erhält Maradona zehn Meter nach der Mittellinie den Ball. Er umspielt den ersten Engländer, zieht am zweiten vorbei, vernascht den dritten und passt schließlich zu Jorge Valdano. Der Stürmer wird vom Engländer Steve Hodge gestört. Dieser versucht, den Ball aus der Gefahrenzone zu dreschen. Doch seine «Kerze» fliegt in den Strafraum. Peter Shilton, der englische Torwart, rennt aus seinem Kasten. Es kommt zum Luftkampf mit Maradona, der auf einen Doppelpass spekuliert hat. Shilton ist 20 Zentimeter größer als der argentinische Goldjunge und darf die Hände benutzen. Sekunden später liegt das Leder im Netz.

Peter Shilton hebt sofort seinen Arm, Bobby Robson schaut ungläubig zum Schiedsrichter und selbst der jubelnd abdrehende Maradona schaut zweimal Richtung Referee, um sich zu vergewissern, ob sein Treffer zählt. «Das ganze Stadion hat 'Mano' gerufen. Allen war klar, dass das Hand war», sagte ein Zuschauer nach dem Spiel. Doch der tunesische Schiedsrichter Ali Ben-Naceur gibt den Treffer. «Es war illegal, Betrug», sagte Bobby Robson nach dem Spiel. «The Sun» titelte: «Diego, the cheat!» und auch die «Daily Mail» wetterte, Maradona habe «mit offenkundigem Betrug» Argentinien ins Halbfinale gebracht.

Traumsolo über 45 Meter

Über sein Tor in der 51. Minute sagte der Protagonist nach dem Abpfiff: «Es war ein bisschen die Hand Gottes und ein bisschen Maradonas Kopf.» Erst 2005 gestand auch Maradona, den Ball wirklich mit der Hand gespielt zu haben.

Nur vier Minuten nach seinem umstrittenen Tor dribbelte sich «el pibe de oro» noch einmal in die Geschichtsbücher. Sein Sololauf über den halben Platz ging als «Tor des Jahrhunderts» in die Annalen ein. Maradona vernaschte sechs englische Spieler und Torhüter Shilton und drückte das Leder elf Sekunden später über die Linie. Selbst Trainer Robson sagte darüber: «Ein Wunder».



Messi – der neue Maradona?

Mit Lionel Messi hat Argentinien längst den nächsten Superstar in seinen Reihen. Auch er gehört mit 1,69 Metern nicht zu den Größten – was der bald 24-Jährige (Messi hat am 24. Juni Geburtstag) auf dem Platz aber zeigt, ist vom Allerfeinsten. Im April 2007 kopierte er im spanischen Cup sogar seinen Vorgänger. Messi ließ die Gegenspieler von Getafe mit einem Super-Dribbling über die halbe Platzhälfte uralt aussehen und schob beim 5:2-Erfolg zum zwischenzeitlichen 2:0 ein. «Ich widme dieses Tor Diego», sagte der Star mit dem Übernamen «Der Floh».