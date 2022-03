Luxemburg : Die Hauptstadt bekommt eine neue Europaschule

LUXEMBURG/STADT – Ab dem nächsten Schuljahr wird es auch in der Hauptstadt eine öffentliche Europaschule geben.

Die Schüler des Lycées werden sich zunächst die Räumlichkeiten mit der Erwachsenen-Schule im Geesseknäppchen in Merl teilen. Die Grundschule wird in Zessingen (Rue Verte) angesiedelt. Bis 2030 soll die neue Schule nach Limpertsberg umziehen, auf das Gelände des derzeitigen Lycée Technique du Centre.

Derzeit wird die Entwicklung an den bisherigen Europaschulen evaluiert. Über 3100 Schüler werden dort dieses Jahr unterrichtet. Ähnliche Projekte werden zudem diskutiert, unter anderem am Lycée Bel-Val in Sanem und am Lycée Nic-Biever in Düdelingen.