Luxemburg: Die Hauptstadt liegt im Krieg mit den Krähen

1 / 13 Krähen können eine echte Belästigung für Anwohner darstellen, wie hier am Boulevard Cahen in Merl. L'essentiel Der Parkdienst der Stadt Luxemburg nahm die Sache selbst in die Hand und war am Freitagmorgen in Merl aktiv. L'essentiel Eine Hebebühne wurde eingesetzt, um die Vögel zu vertreiben. L'essentiel

Es ist noch nicht 8 Uhr, der Tag ist noch nicht ganz angebrochen. In der Kälte und im Morgennebel haben die Männer des Parkdienstes der Stadt Luxemburg am Freitagmorgen bereits begonnen, ihre Arbeit aufzunehmen. Ihr Ziel ist es, die «Merl-Krähen» von den Bäumen gegenüber der Schule zu vertreiben. Die Krähen sitzen in der Nähe des Kreisverkehrs an der Kreuzung der Rue de Merl und des Boulevard Marcel-Cahen und schauen den Arbeitern dabei zu.

Die Stadt Luxemburg musste ein Managementplan für Krähen erstellen. Auf dem Gebiet der Hauptstadt gibt es etwas mehr als 1000 Nester, in denen jeweils ein Vogelpaar darauf wartet, dass die Jungen im Frühjahr schlüpfen. Die Mitarbeiter der Parkverwaltung vertreiben einige von ihnen. Auf einer Hebebühne und mit einer Sense ausgestattet, bringt einer der Arbeiter die großen Nester herunter und beschneidet einige Äste, damit die Krähen nicht zurück kommen und sich wieder dort niederlassen, sobald die Arbeiter weg sind. Die Idee ist, die Tiere dazu zu bringen, sich weiter weg niederzulassen, wo sie die Anwohner weniger belästigen.

«Untragbare Zustände»

Sie sind nicht nur laut, wenn sie sich ab März fortpflanzen, sondern auch sehr unhygienisch. Die DP-Bürgermeisterin Lydie Polfer, die zusammen mit dem ersten CSV-Schöffen Serge Wilmes an der Sitzung am Freitagmorgen teilnahm, erklärte: «Wir werden von den Beschwerden der Anwohner überschwemmt. Dort, wo die Situation unhaltbar ist, muss man eingreifen. Und hier gibt es viele Bäume, wo sich die Schwärme noch vergrößern könnten.» Die Präsenz der Krähen habe sich in den letzten Jahrzehnten intensiviert, betont der Erste Schöffe. «Man muss einen Mittelweg zwischen der Lebensqualität der Bewohner und dem Schutz der Wildtiere finden. Es ist jedoch nicht einfach, Kolonien umzusiedeln.»

Allein auf dem Boulevard Cahen gibt es 174 Nester. Zusammen mit den 175 Krähenpaaren in Gasperich, wo die Parkverwaltung am Mittwoch und Donnerstag vorbeikam, ist es hier am intensivsten. Auf der Länge des Boulevard Cahen sind nur die 19 Nester, die der Schule am nächsten liegen, von der Aktion am heutigen Freitag betroffen. Die Bürgermeisterin wirft dem Umweltministerium vor, dass nicht mehr gemacht werden darf. «Es ist unverständlich, dass wir die Nester auf dem Boulevard nicht entfernen können. Nach oben hin sind der verursachte Lärm und der Schmutz wirklich schrecklich», beklagt die Bürgermeisterin. «Die untragbaren Zustände für die Anwohner weiter oben werden wir nicht ändern können. Ich habe gestern (Donnerstag) eine Beschwerde bei der Ministerin eingereicht, um dort eingreifen zu können, wir werden sehen.»