1 Million geknackt : Die Hauptstadt wird zur Fahrrad-Stadt

LUXEMBURG-STADT – Seit 2011 wird auf den Straßen der Hauptstadt der Fahrradverkehr gezählt. Im vergangenen Jahr wurde erstmals die Million geknackt.

Seit 2011 wird an zwölf strategischen Stellen (Rout Bréck, Viaduc, Kreisverkehr Schuman, Bahnhofplatz, ...) in der Stadt Luxemburg der Fahrradverkehr gezählt. Wenn man den am Mittwoch veröffentlichten Zahlen Glauben schenkt, dann gewinnt das Fahrrad mehr und mehr an Beliebtheit.