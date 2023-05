Prüfungszeit: Die heiße Phase für Luxemburgs Abiturienten startet

Es ist Abi-Zeit in Luxemburg – nicht nur für die Prüflinge aufregend. In einem Haus einer Familie in Strassen gehört Emmanulela zu den «mitleidenden» Eltern. Bei ihrem Sohn David gehen am Montag die Prüfungen los. Ein Thema, das die Familie seit Wochen auf Trab hält. «Er ist gestresst und wir auch», erzählt sie. «Auch für uns Eltern ist es kompliziert, wir bekommen seine Nervosität zu spüren». Ihr Sohn bestätigt das, während er sich zehn Minuten zum Essen nimmt und dann wieder ans Pauken macht.

«Seit drei Wochen gibt es keine richtige Freizeit mehr», sagt der 21-Jährige. Er geht als ans Lycée Technique du Centre in der Hauptstadt. «Ich stehe zwischen 9 und 10 Uhr auf und beginne mit den Prüfungen. Morgens ist Theorie, dann Übungen. Das sind fast zehn Stunden Arbeit am Tag», erklärt David. Am Montagmorgen um 8 Uhr wird zuerst die Matheprüfung abgelegt, am Dienstag folgt Physik und am Mittwoch Technologie.