Knallig und Bunt : Die heißesten Autofarben des Sommers

In Sachen Autofarben bleibt es hierzulande gerne grau. Dabei setzen immer mehr Hersteller auf den bunten Knalleffekt.

Alfa Romeo

Mit Alfa Romeo und dem Alfa Romeo Tonale eröffnen wir das Farbspiel 2022. Der neue kompakte SUV erobert dieses Jahr die heimischen Straßen und bringt auf Wunsch Farbe in Spiel. Zu den Favoriten gehört hier der grüne Farbton Verde Montreal. Anwärter auf die Farbkrone könnte auch die auffällige gelbe Lackierung Ocra Lipari werden, die letztes Jahr mit dem Stelvio Einzug in Alfas Farbpalette hielt. Ob diese aber auch für den Tonale verfügbar ist, bleibt offen.

BMW

Betritt man eine BMW-Garage, findet man sich häufig in einem Meer aus Schwarz, Weiß und Silber wieder – auch bekannt als der deutsche Regenbogen. Bei der BMW M Division sieht das anders aus. Hier wird so kräftig in der Farbtrommel gerührt, als gäbe es kein Morgen mehr. Wir stehen drauf! Nebst großartigen Farben aus der Vergangenheit sprüht die aktuelle Palette vor Energie. Gelb, Grün, Blau, Violet, Rot – das ist tatsächlich ein Regenbogen. Und wem Sao Paulo Gelb, Isle of Man Grün oder Portimao Blau immer noch zu unauffällig ist, der stattet dem Individualisierungsprogramm der M Division einen Besuch ab – denn hier gibt es farbtechnisch kein Halten mehr.