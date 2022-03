Satire, komm bald wieder! : Die «Heute Show» hat so viele Fans wie noch nie

Viele werden sie vermissen: Am Freitag hat sich die «Heute Show» in die Sommerpause verabschiedet. Die Macher dürfen sich über Rekordquoten freuen.

Zum Abschluss gab es noch einmal ein richtiges Feuerwerk. Und das gleich in doppelter Hinsicht. An bösen Sprüchen mangelte es in der «Heute Show» am Freitag vor der Sommerpause jedenfalls nicht.

Angesprochen auf den G-20-Gipfel in Hamburg im Juli, meinte Studiogast Olaf Schubert: «Hamburg ist gut. Auf der Reeperbahn wird Donald Trumps Ehefrau nicht so schnell erkannt.» Und Reporter Lutz van der Horst fragte Grünen-Politikerin Claudia Roth: «Warum setzen Sie sich eigentlich so für die Ehe ein? Sie sind doch sonst gegen Käfighaltung!»

Plus von 250.000 Zuschauern

Auch punkto Einschaltquoten hat Deutschlands beliebteste Satire-Sendung in den letzten Monaten überzeugt: 3,93 Millionen Menschen sassen am Freitagabend im Schnitt vor dem Fernseher. So viele wie noch nie. Laut dem Medienportal DWDL.de bedeutet das im Vergleich zur letzten Staffel eine Zunahme von einer Viertelmillion Zuschauern.

Die «Heute Show» mit Moderator Oliver Welke ist seit 2009 auf Sendung. Fünfmal gewann sie seither den Deutschen Comedypreis, dreimal den Deutschen Fernsehpreis, dazu einen Bambi, eine Goldene Kamera und den Zuschauerpreis für die beste Sendung aus 50 Jahren ZDF. Nun pausiert das Format bis September.

«Gut möglich, dass man sich daran sattgesehen hat»

Der «Focus» schrieb im Dezember 2016: «Welkes Methode, politische Ereignisse durch ein Standbild oder Sketche satirisch zu kommentieren, lebt von der unerwarteten Kombination. [...] Gut möglich, dass man sich über die Jahre daran auch sattgesehen hat.» Das war, gelinde gesagt, eine Fehleinschätzung.