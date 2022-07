Wetter : Die Hitze hat Luxemburg im Griff – 37 Grad am Dienstag erwartet

LUXEMBURG – Der Wetterdienst Meteolux rechnet zu Beginn der kommenden Woche mit einer neuen Hitzewelle im Großherzogtum. Zum Wochenende sollen die Temperaturen zunächst aber leicht fallen.

In den kommenden Tagen rollt eine neue Hitzewelle über Luxemburg hinweg. DPA

In der kommenden Woche werden in Luxemburg ungewöhnlich heiße Temperaturen erwartet. Laut der Wettervorhersage des nationalen Wetterdienstes MeteoLux kann das Quecksilber am Dienstag Werte zwischen 35 und 37 Grad erreichen. «Wir rechnen zurzeit damit, dass in der Südhälfte des Landes die höchsten Temperaturen gemessen werden. Allerdings gibt es bei der Fünf-Tage-Vorhersage noch einige Unsicherheiten. Die kommenden Stunden werden mehr Klarheit bringen», sagt Luca Mathias von MeteoLux.

Am heutigen Donnerstag sind Höchstwerte von bis zu 29 Grad vorhergesagt. Zum Wochenende wird es etwas kühler mit Temperaturen von bis zu 26 Grad am Freitag und Samstag. Am Sonntag zeigt das Thermometer maximal 29 Grad an und am Montag bereits 33 Grad. Niederschlag ist bislang nicht in Sicht.

Hitzerekord von 25. Juli 2019

Die höchste Temperatur, die jemals an der Wetterstation am Flughafen gemessen wurde, geht auf den 25. Juli 2019 zurück. Damals erreichte das Quecksilber die Marke von 39 Grad. Derzeit leidet Südeuropa unter einer Bruthitze. In Andalusien wurden am Mittwoch 45,6 Grad gemessen. Auch in Großbritannien ist es derzeit ungewöhnlich heiß. Aufgrund von Temperaturen um die 35 Grad warnt die dortige Wetterbehörde vor einer extremen Hitzewelle. Diese heißen Luftmassen bewegen sich nun Richtung Osten und erreichen unsere Region zu Beginn der kommenden Woche.

Aufgrund der hohen Temperaturen und des ausbleibenden Regens haben die Luxemburger Wasserwirtschaftsverwaltung und das Umweltministerium am Mittwoch die «phase de vigilance» ausgerufen. Die Bürger des Landes sind dazu aufgerufen, den Wasserverbrauch so weit wie möglich einzuschränken und jegliche Verschwendung zu vermeiden.