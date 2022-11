Luxemburg/Deutschland: Die Homeoffice-Grenze zu überschreiten kann sich durchaus lohnen

Der Wunsch nach flexiblerem Arbeiten ist mitunter groß und viele sind froh, sich durch Homeoffice einen langen Arbeitsweg zu sparen. Nicht wenige Grenzpendler liebäugeln deshalb damit, die sogenannte Bagatellgrenze, bis zu der sich bei der Einkommensbesteuerung nichts ändert, zu überschreiten, bestätigt uns die Expertin einer Steuerkanzlei in der Grenzregion, Sabine Wahlers. Für ihre Kunden führt sie Steuersimulationen durch.

«Grob kann man sagen, dass man auf Grundlage von 220 Arbeitstagen pro Jahr bei etwa 20 Prozent Homeoffice-Tagen in Deutschland steuerlich bei plus minus null rausgeht», erklärt sie. Das sei das Ergebnis des Großteils der durchgeführten Simulationen bei unterschiedlichen Einkommen und Vermögenssituationen gewesen. Konkret entspricht das 44 Tagen –abzüglich der Urlaubswochen also etwa einem Tag pro Woche. Etwaige Zeitersparnisse für den jeweiligen Arbeitsweg und die Aufwendungen für Benzin noch nicht mit einberechnet.