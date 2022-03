Luxemburg : Die Impfpflicht bleibt wohl im Wartesaal sitzen

LUXEMBURG – Eigentlich sollte die Impfpflicht für über 50-Jährige und Pflegepersonal schnell kommen. Doch ist sie alles andere als «beschlossene Sache».

«Wir brauchen eine Impfpflicht. Die Frage ist entschieden. Nicht von Politikern, sondern von Wissenschaftlern», hat Premierminister Xavier Bettel am 19. Januar gesagt und die Empfehlungen eines Expertenkomitees unterstützt, eine Impfpflicht für über 50-Jährige und Pflegepersonal einzuführen. Ein Monat später steht der Gesetzesentwurf. Durch die Omikron-Welle haben sich allerdings die entstandenen Bedenken gelegt, in ganz Europa sind Maßnahmen ausgesetzt worden, wodurch die Maßnahme an Dringlichkeit verliert – zumindest bis zum Herbst 2022.