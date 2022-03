Virologe Norbert Nowotny : «Die Impfpflicht ist nicht mehr wirklich notwendig»

Kaum ist die Impfpflicht in Österreich eingeführt, stellen sie Experten auch schon wieder in Frage. Norbert Nowotny sagte, die Impfpflicht sei bereits überflüssig geworden.

Polizisten sichern das Parlament, das am 3. Februar in der Hofburg tagte und über die Impfpflicht abstimmte.

Die Impfpflicht trat am vergangenen Samstag in Kraft.

Österreich hat am vergangenen Samstag die stark umstrittene nationale Impfpflicht eingeführt. Doch trotz der hohen Infektionszahlen – am Sonntag waren landesweit 56.489 Menschen aktiv infiziert – sinken die Zahlen der Hospitalisierten weiterhin ab, wie H eute.at berichtet. Dies lässt die Experten und Expertinnen aufatmen.

«Das Impfpflichtgesetz wurde initiiert, als wir die Delta-Welle hatten, und damals war das durchaus gerechtfertigt, weil unsere Krankenhäuser absolut am Anschlag waren. Jetzt durch die Omikron-Variante, die einen leichteren klinischen Verlauf nach sich zieht, ist das in dieser Form nicht mehr wirklich notwendig», dies sagte der Tierarzt und Virologe Norbert Nowotny in einem Interview mit dem Sender ORF am Sonntag. Denn die Zahl der Covid-Krankenhausspatienten und -patientinnen etwa in Niederösterreich war vom Höchststand von 591 Personen am 3. Dezember bis Sonntag auf 274 auf weniger als die Hälfte gesunken, bei den Intensivpatienten und -patientinnen sogar von 112 auf nunmehr 29.