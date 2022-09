Nach Parlamentswahl in Italien: Italienischstämmige Luxemburger blicken auf das Wahlergebnis zurück

Das Ergebnis sei «klassisch in Luxemburg, wo die ‹Auslands-Italiener›, die von eingewanderten Arbeitern abstammen, traditionell eher nach links tendieren». Wenngleich Antonella Ciconte den «erwarteten» Sieg der Rechtsaußen-Partei Fratelli d'Italia von Giorgia Meloni in der Heimat als «Erdrutsch» bezeichnet, so sollte sich «die Beziehung zwischen Italien und der EU nicht ändern».