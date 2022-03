Tourismus in Luxemburg : Die Jugendherberge in Burglinster ist Geschichte

BURGLINSTER – Die Jugendherberge in Burglinster befindet sich seit Jahren auf dem absteigenden Ast und wird jetzt geschlossen. Beihilfe vom Staat gibt es keine.

Ende des vergangenen Jahres wurde die Jugendherberge in Burglinster geschlossen. Damit ist es um 50 günstige Schlafplätze in der Region Müllerthal geschehen. Der luxemburgische Staat ist Eigentümer des Gebäudes. Das Gebäude sei veraltet und die damit einhergehende mangelnde Auslastung sei der Grund, warum sich eine Rettung der Einrichtung nicht lohne.

Laut Claude Meisch, Minister für Jugendangelegenheiten, hat die Zahl der Übernachtungen in Burglinster in fünf Jahren um fast 50 Prozent abgenommen. Im Jahre 2012 waren es noch über 5800, Ende 2017 gerade noch 2750. Seiner Meinung nach erklärt sich der Rückgang durch die «neuen modernen Gebäude, die im Müllerthal in Echternach und Beaufort ihre Pforten geöffnet haben». Die Jugendherberge in Burglinster entspreche nicht mehr den aktuellen Standards. Deshalb seien die notwendigen Investitionen zu hoch, erklärt Meisch.

Er ist jedoch der Ansicht, dass die Region nicht unter dieser Schließung leiden wird. Das Netzwerk der Jugendherbergen in Luxemburg wird weiter ausgebaut. So wurde kürzlich eine neue Jugendherberge in Esch/AIzette eröffnet und das Projekt zur Verlegung und Erweiterung der Jugendherberge in Vianden gestartet. «Die Gesamtzahl der auf nationaler Ebene zur Verfügung gestellten Betten, gemessen an der Fläche des Landes, ist im Vergleich zu anderen europäischen Ländern sehr dicht», fügt er hinzu.