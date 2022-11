Luxemburg : Die Jugendlichen Leyla und Daiana werden seit mehreren Tagen vermisst

Die 16-jährige Leyla Theis wird seit Donnerstag, dem 3. November 2022, vermisst, wie die großherzogliche Polizei mitteilt. Die Jugendliche ist 1,60 Meter groß, von schlanker Statur, hat kurze braune Haare und trägt eine Brille. Zum Zeitpunkt ihres Verschwindens trug sie einen schwarzen Kapuzenpullover, eine schwarze Hose, eine blaue Jacke und weiße Turnschuhe. Nach Angaben der Polizei könnte sie sich in der Region Esch/Alzette und/oder in Luxemburg-Stadt aufhalten.

Die Polizei meldet außerdem die 15-jährige Daiana Margarida Dos Reis Martins als vermisst, von der man seit Samstag, dem 5. November, nichts mehr gehört hat. Sie könnte sich in Luxemburg-Stadt und/oder in Ettelbrück oder Diekirch aufhalten.

Hinweise zu einem der beiden Mädchen sollen an die Polizeistation Diekirch/Vianden weitergeleitet werden, per Telefon: (+352) 244 80 1000 oder per E-Mail: police.diekirchvianden@police.etat.lu.