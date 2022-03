Germany's Next Topmobbing : Die Jury sollte den Girls die Grenzen aufzeigen

Nach Neele hat es nun auch Greta auf Sabine abgesehen. Eine Mobbing-Expertin sieht Handlungsbedarf seitens der «Germany's Next Topmodel»-Jury.

Sieht die Jury das Problem nicht?

Die Verantwortlichen müssten handeln

«Wird der sogenannte gute Ton unterschritten, ist es wichtig, dass die in dem Bereich Zuständigen reagieren und auch klar aufzeigen, was geht und was nicht», sagt Julia Weber, Gründerin und Leiterin der Fachstelle für Konfliktlösung und Mobbingprävention in Zürich – und nimmt damit sowohl die Jury als auch das Produktionsteam in die Pflicht, von denen sich in der Sendung allerdings noch niemand konkret dazu geäußert hat.