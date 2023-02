16. Februar

In den Karnevalshochburgen im Westen Deutschlands hat am Donnerstagvormittag der Straßenkarneval begonnen. Pünktlich um 11 Uhr 11 nahm das närrische Treiben seinen Lauf. In Köln ließ das Dreigestirn aus Prinz, Bauer und Jungfrau die Jecken los.