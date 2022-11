Arbeiten in Luxemburg: Die Karriereleiter von Hélène Magard führte von der Geographin zur Personalmanagerin

Die 43-jährige Hélène Magard hat beruflich eine auffallende Entwicklung hingelegt. Mit einem Diplom in Geographie und Raumplanung in der Tasche, arbeitete sie 10 Jahre lang in Frankreich für ein Unternehmen, das auf die Aktualisierung digitaler Karten für GPS-Geräte spezialisiert ist. Nun hat sie sich von der Geographin zur Personalmanagerin in der Finanzbranche umorientiert. Seit dreieinhalb Jahren ist sie als Human Resources Businesspartner bei der Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsgesellschaft EY in Luxemburg tätig.