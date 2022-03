Grumpy Grande : Die kleine Ariana ist die größte Diva

Sie ist gerade einmal 21 Jahre alt und 1,53 Meter klein. Nichtsdestotrotz benimmt sich Ariana Grande bereits wie eine altgediente Diva.

1. Die Co-Stars: Beginnen wir im Jahr 2012. Damals sollte die damalige Nickelodeon-Darstellerin Ariana Grande in einem Ableger der Serien «Victorious» und «iCarly» mit dem Titel «Sam & Cat» die Hauptrolle spielen. Der Haken: Es gab einen Co-Star. Mit ihrer Nebenbuhlerin und ehemaligen Freundin Jennette McCurdy geriet sich Grande derart in die Haare, dass die Serie im Juli 2014 nach der ersten Staffel wieder abgesetzt wurde. Auf TwitLonger sinniert McCurdy kurz darauf über das Thema Freundschaft. Sie erzählt, ohne Arianas Namen zu nennen, aber für alle offensichtlich, über ihr Verhältnis zu dem ehemaligen Co-Star. «Ich bin wahrscheinlich die schlechteste Version von mir selbst, wenn ich mit dir zusammen bin», schreibt McCurdy etwa: «Du wirst nichts mehr von mir hören, Sweetheart, denn dein Freund zu sein, bedeutete vor allem viel für dich statt umgekehrt. Du hast das Leben aus mir gesaugt und nun will ich mein Leben zurück ...»

2. Die Fans: Auch die Fans sind der 21-Jährigen ein Dorn im Auge. Erst im September sorgte Ariana Grande bei ihrem Besuch bei einem New Yorker Radiosender für Negativ-Schlagzeilen. «Sie gab Autogramme und ließ sich fotografieren und lächelte die ganze Zeit, bis sie in den Fahrstuhl stieg», so ein Beobachter gegenüber den New York Daily News: «Und sobald die Türen geschlossen sind, sagte sie: ‹Ich hoffe, dass sie alle verdammt nochmal sterben.›»