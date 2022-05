Champions League : Die Königlichen greifen nach Krimi-Halbfinale nach der Krone

Bis zur 90. Minute sah es nach einem rein englischen Finale der Champions League aus. Dann rettete Rodrygo Real Madrid mit einem Doppelpack in die Verlängerung, in der Benzema ManCity endgültig ins Unglück stürzte.

Der Algerier Riyad Mahrez brachte die Gäste im Estadio Santiago Bernabéu in der 73. Minute in Führung, doch der für Kroos eingewechselte Rodrygo erzwang mit seinen beiden Toren in der Schlussphase (90./90.+1) die Verlängerung. Torgarant Karim Benzema avancierte mit seinem verwandelten Foulelfmeter in der 95. Minute zum Matchwinner der Königlichen.