Luxemburg: Die Kohlenstoffsteuer wird steigen – ebenso wie die Steuergutschrift

Der Regierungsrat hat am heutigen Freitag einen Gesetzentwurf und eine großherzogliche Verordnung verabschiedet, um die Kohlenstoffsteuer jedes Jahr um fünf Euro pro Tonne CO₂ zu erhöhen und sie bis 2026 auf 45 Euro pro Tonne zu steigern. Ein Schritt, der Teil des integrierten nationalen Energie- und Klimaplans ist. Eine Steuererhöhung, die die Benzin- und Heizkosten weiter in die Höhe treiben könnte…

«Um die Auswirkungen dieser Erhöhung auf Haushalte mit geringem Einkommen abzumildern, hat Finanzministerin Yuriko Backes im selben Gesetzentwurf eine Erhöhung der CO₂-Steuergutschrift eingeführt», heißt es in einer Regierungsmitteilung vom Freitagabend. Konkret klettert die CO₂-Steuergutschrift um 24 Euro auf eine Obergrenze von 168 Euro.

Als die CO₂-Steuer 2021 eingeführt wurde, war die Steuergutschrift für Arbeitnehmer, Rentner und Selbstständige um 96 Euro erhöht worden, wobei bereits eine Erhöhung um 48 Euro vorgesehen war, um am 1. Januar 2024 eine Obergrenze von 144 Euro zu erreichen. Die Steuergutschrift wird ihre Obergrenze von 168 Euro erreichen, wenn das am Freitag eingebrachte Gesetz in Kraft tritt. Ihre Höhe ist einkommensabhängig und sinkt bis zu einem Betrag von 80.000 Euro pro Jahr, darüber hinaus gilt sie nicht mehr.