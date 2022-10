Luxemburg: Die kommenden sechs Monate auf dem Bau «werden schwierig»

«Unser Auftragsbestand ist noch nicht komplett ausgelastet, das heißt aber nicht, dass wir es ruhig angehen können.», verrät Miguel Carvalho, CEO des Unternehmens Carvalho Constructions Générales mit Sitz in Colmar-Berg. «Zurzeit profiteren wird noch von den Bauverzögerungen durch Covid, aber die Bauträger sehen sich derzeit aufgrund der steigenden Zinssätze mit einer Stagnation der Verkäufe konfrontiert. In den nächsten sechs Monaten wird unser Geschäft darunter leiden.» Das in Leudelingen ansässige Unternehmen CDCL weist ebenfalls ein «gut gefülltes» Auftragsbuch auf. «Aber ich spüre auf dem Markt einen Rückgang der Menge an neuen Projekten», merkt Max Didier, geschäftsführender Direktor, an.