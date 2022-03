Luxemburg : Die Konzerthallen füllen sich bald wieder

LUXEMBURG – Sobald das Gesetz verabschiedet ist, können wieder bis zu 2000 Personen zu Veranstaltungen. Die Konzerthallen des Landes können es kaum erwarten, wieder anzufangen.

In Frankreich ist die Rückkehr zu Konzerten ohne Begrenzung für den 16. Februar geplant. Die Wiederaufnahme der Tourneen französischsprachiger Künstler dürfte den luxemburgischen Hallen zugute kommen. Gims (3. März) und Vianney (17. März) werden schon bald in der Rockhal erwartet. «Wir bereiten ein Hygienekonzept vor, um unser Publikum in einer maximalen Auslastung zu empfangen», so Olivier Toth.