Kinderbetreuung : Das kostenlose Maison Relais ist beschlossene Sache

Die Maisons Relais sind ab dem nächsten Schuljahr in Luxemburg kostenlos. Die Abgeordneten haben das entsprechende Gesetz mit 35 Ja-Stimmen (DP, LSAP, déi gréng, Déi Lénk und Piraten), 21 Gegenstimmen und vier Enthaltungen (ADR) verabschiedet. Das Bildungsministerium sieht laut einer nach der Abstimmung veröffentlichten Erklärung darin «einen wichtigen Schritt in der Bildungspolitik. Indem Luxemburg den freien Zugang sowohl zur formalen als auch zur nicht formalen Bildung gewährleistet, bietet es allen Kindern die besten Chancen für ihre Zukunft».

Das Gesetz kommt allen Kindern, die eine Schule besuchen, zugute. Nur Kinder im Alter von 1 bis 4 und Kinder, die in der Frühförderung angemeldet sind, sind ausgeschlossen. Die 20 Stunden kostenlose Kinderbetreuung gelten aber weiterhin. Die Gratis-Betreuung findet in Schulwochen montags bis freitags von 7 Uhr bis 19 Uhr statt. In den Ferien gelten die Tarife des Betreuungsgutscheins.

18,6 Millionen Euro pro Jahr

Für Familien sind das erhebliche Einsparungen. Nach Berechnungen des Ministeriums kann eine Familie mit mittlerem Einkommen und zwei Kindern, von denen eines 15 Stunden pro Woche im Maison Relais verbringt und das andere 45 Stunden, jährlich 1810 Euro einsparen. Der am Dienstag verabschiedete Text sieht außerdem vor, dass das Mittagessen in Betreuungseinrichtungen in Schulwochen kostenfrei ist und für Familien mit geringerem Einkommen – bis zum Doppelten des sozialen Mindestlohns – auch in den Ferien.