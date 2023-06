Muss man sich Sorgen machen?: Die Krise macht auch vor Luxemburgs Millionären nicht Halt

Jeder Millionär in Luxemburg nennt im Durchschnitt 2,95 Millionen Euro sein Eigen.

Ob der Krieg in der Ukraine, die Inflation, oder explodierende Zinssätze: Auch die Reichen der Welt leiden unter dem aktuellen Krisenklima. Im Jahr 2022 haben sich der Studie zufolge rund 18 Milliarden US-Dollar an den Aktienmärkten in Luft aufgelöst. Der Club der Millionäre ist daher weltweit fast überall kleiner geworden, mit Ausnahme von Afrika, dem Nahen Osten und Südamerika.