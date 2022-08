Rund 800 Jahre alt: Die Kritzeleien eines Siebenjährigen aus dem Mittelalter begeistern die Internet-Gemeinde

«Ich bin ein wildes Tier», steht hier auf Alt-Ostslawisch, der Sprache des Jungen. In der Box grüßt er zudem seinen Klassenkameraden: «Grüße von Onfim an Danilo».

Mehr als 20.000 Likes für mittelalterliche Zeichnungen

Die Sprache, in der er schrieb und sprach, ist Alt-Ostslawisch, auf der auch das heutige Russisch und Ukrainisch beruht. Bemerkenswert an den Funden ist auch, dass sie so gut erhalten sind. Denn Onfims Kritzeleien – 17 sind insgesamt gefunden worden – sind alle in Stücke von Birkenrinde geritzt, welche unter normalen Bedingungen schnell zerfallen würde. Zudem wurde etwas so Alltägliches wie die Schulaufgaben eines Jungen normalerweise nicht aufbewahrt.