Autofestival : «Die Kunden, die kamen, kamen, um zu kaufen»

LUXEMBURG - Elektroautos wecken immer wieder das Interesse zukünftiger Käufer, stellt Philippe Mersch, Präsident des Verbands der Automobilhändler, fest.

«Wir sind mehr oder weniger im Einklang mit unseren Prognosen vom Anfang des letzten Monats: dass es kein außergewöhnlicher Jahrgang werden würde, da die Situation in Bezug auf die Gesundheitskrise angespannt bleibt und die Leute noch viel über die Motorisierung nachdenken», so Philippe Mersch, Präsident der Fédération des distributeurs automobiles et de la mobilité (Fedamo) zur 58. Ausgabe des Autofestivals.