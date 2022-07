Sommerschlussverkauf: «Die Kunden haben anders eingekauft»

Am Samstag endete der Sommerschlussverkauf im Großherzogtum. Nun wird Bilanz gezogen. «Für die meisten Händler ist sie positiv, obwohl der Schlussverkauf am Tag nach dem Nationalfeiertag begonnen hat», so Mireille Rahmé-Bley, Präsidentin des Wirtschaftsverbands der Stadt Luxemburg (UCVL). Nicht unbedingt der richtige Tag gewesen, um den Schlussverkauf zu starten, wie Rahmé-Bley erzählt. Viele Leute seien wegen des Brückentags übers Wochenende weggefahren.