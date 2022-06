Sommerschlussverkauf in Luxemburg : «Die Kunden kaufen nur zwei statt vier T-Shirts»

LUXEMBURG – Die hohe Inflation macht sich auch in der Textilbranche bemerkbar. Dennoch halten die Händler an ihrer Verkaufsstrategie fest.

In Luxemburg herrscht derzeit die höchste Inflationsrate seit dem Jahr 1984. Die Händler rechnen daher auch im Sommerschlussverkauf, der am heutigen Freitag beginnt, mit geringeren Umsätzen. Die Kunden seien aufgrund der wirtschaftlichen Lage weniger bereit, Geld auszugeben. Der Handel hält aber dennoch an seiner bisherigen Verkaufsstrategie fest.