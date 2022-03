Nachahmer : Die kuriosesten Oktoberfeste weltweit

Auf der Münchner Wiesn heißt es bald wieder «O'zapft is». Fast zeitgleich finden auf der ganzen Welt Oktoberfeste statt – nur eben ein bisschen anders.

Nächste Woche geht es los: Während gut drei Wochen werden rund sechs Millionen Besucher in Tracht und Lederhosen auf der Wiesn in München erwartet. Das Oktoberfest hat längst über die Landesgrenze hinaus Kultstatus erreicht und wird auch gerne kopiert.

Wie etwa in den USA: Das wohl größte und bekannteste Oktoberfest der Staaten findet in Cincinnati, Ohio statt. 80.500 Bratwürste, 23.000 Brezel, 850 Kilo Kartoffelsalat und 1500 Kilo Sauerkraut werden jährlich am Oktoberfest konsumiert. Daneben findet immer der berühmte «Ententanz» und ein Dackel-Rennen – im Kostüm eines Hot-Dogs – statt. Nicht auf den Wiesn, sondern in der Wüste findet hingegen das Oktoberfest in Jundah, Australien statt: Die Besucher aus der nächstgrößeren Stadt Brisbane fahren rund 16 Stunden mit dem Auto, um ins Outback zu gelangen. Sogar die Straßennamen werden für das eintägige Wiesn-Fest nach Münchner Vorbild geändert.

In Kanada ist das Oktoberfest ein so großes Event, dass die Parade sogar im Fernsehen übertragen wird. 18 Festhallen stehen den Besuchern in Ontario für eine Woche Party zur Verfügung. Kulinarisch halten sich die Kanadier mit Bratwurst und Sauerkraut ganz nach dem Münchner Vorbild. Auch in Namibia hat sich das Oktoberfest bereits eingebürgert. Windhoek veranstaltet das größte Wiesn-Gaudi in ganz Afrika mit über 50.000 Gästen jährlich. Dazu gibt es traditionelle Spiele wie «Hau den Lukas» oder Wettsägen.

Karaoke statt Blaskapelle

Auch in Asien wird Oktoberfest gefeiert: Die Stadt Qingdao in China veranstaltet während drei Wochen im August das Bier-Festival. Zahlreiche Bierzelte schenken Paulaner-Bier aus. Nur in einem bleiben sich die Asiaten treu: Zur Unterhaltung wird Karaoke gesungen. Ganz im Gegensatz zu Brasilien: Die Stadt Blumenau lässt extra eine deutsche Blaskapelle einfliegen. Während zwei Wochen verwandelt sich die Stadt in eine Miniversion des Münchner Oktoberfests.

