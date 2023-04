Teurer Spaß: Die längste Busreise der Welt dauert 56 Tage – würdest du mitfahren?

Liebst du Roadtrips? Dann ist die angeblich längste Busreise der Welt genau das Richtige für dich. Das Abenteuer namens Bus to London (Bus nach London) startet am 7. August in Istanbul und endet nach sage und schreibe 56 Tagen am 1. Oktober in London. In dieser Zeit legt der Bus über 12.000 Kilometer zurück und durchquert 22 Länder.