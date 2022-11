LUXEMBURG – Mehrere Organisationen rufen am Mittwoch zur Solidarität auf, um Winterbekleidung für die am stärksten gefährdeten Personen zu beschaffen.

Caritas/Rotes Kreuz : «Lagerbestände an warmen Winterjacken und -mänteln sind leer»

Editpress

In einer gemeinsamen Meldung erklärten Caritas Luxemburg und das luxemburgische Rote Kreuz, dass ihre Lagerbestände an warmen Wintermänteln und -jacken leer seien. «Da die Temperaturen im Großherzogtum in den nächsten Tagen allmählich sinken werden, wollen wir dazu aufrufen, warme Bekleidung zu spenden, damit Hunderte von Menschen den Winter im Warmen verbringen können», erklärt François Authelet, leitender Mitarbeiter der Abteilung für materielle Hilfen und Nahrungsmittel des Roten Kreuzes.

Auch wenn es vorrangig um warme Jacken geht, können über das «Centre national de collecte et de tri» auch Pullover, Turnschuhe und andere Schuhe gespendet werden, die sauber und in gutem Zustand sind. «Vor allem für Männer», präzisieren die beiden gemeinnützigen Organisationen. Zu den Empfängern gehören auch zahlreiche Menschen, die nach Luxemburg geflüchtet sind, vor allem aus der Ukraine. «Wenn jemand aus einem Kriegsland nach Luxemburg flieht, kommt er selten mit einem Koffer voller Winterbekleidung an, die für das bei uns herrschende Klima geeignet ist», fügt Irène Jamsek, Koordinatorin der Sozialwarenläden bei der Caritas, hinzu.

Um den Vereinen zusätzliche Bearbeitungskosten zu ersparen müssen die gespendeten Kleidungsstücke bestimmten Kriterien entsprechen. So sollen sie sauber und «funktionsfähig» sein.

Editpress

Die Hilfsorganisation «Médecins du Monde» leiht Menschen, die auf der Straße leben, Mäntel, die sich in Schlafsäcke verwandeln lassen, um sie vor der Kälte zu schützen. «Diese Menschen sind oft schlecht gekleidet oder leicht bekleidet, nass, unterernährt, leiden an Krankheiten, die oft chronisch sind und sind am Ende ihrer Kräfte.», erklärt Dr. Yolande Wagener, Freiwillige bei «Médecins du Monde».

Die normale Körpertemperatur liegt bei 37 Grad Celsius. Bei Menschen, die die Nacht im Freien verbringen, sinkt die Temperatur leicht auf unter 33 Grad Celsius. Unter 26 Grad Celsius verlieren die Menschen dann das Bewusstsein. «Die Kälte ist eine reale tödliche Gefahr».