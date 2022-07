Luxemburg: «Die Lebenshaltungskosten steigen schneller als die Löhne»

Neue Kunden in den Sozialläden

Raoul Schaaf, Direktor des Comité National de Défense Sociale ASBL und Vorstandsvorsitzender des EAPN Lëtzebuerg, das luxemburgische Netzwerk zur Bekämpfung der Armut, dem rund 15 Vereine angehören, sieht in den Statec-Daten eine Bestätigung dessen, was er bei seiner Arbeit mit Menschen in prekären Verhältnissen erlebe. «Man sieht Familien, die man vorher nicht gesehen hat. Menschen mit Einkommen, manchmal sogar Haushalte, in denen zwei Personen Vollzeit arbeiten, aber zum Mindestlohn. Mit der Miete und den Energiepreisen rutschen sie in die Prekarität ab. Das Phänomen der Erwerbsarmut ist heute sichtbarer», sagt er.