Neues Iphone : Die letzten Gerüchte vor der Apple-Keynote

Fingerabdruck-Scanner, Plastikgehäuse und eine Edel-Version in Gold? Vor der heutigen Keynote häufen sich die Gerüchte. Um 18.45 Uhr hat das Warten ein Ende.

Als hartnäckigstes Gerücht der letzten Wochen hält sich ein Fingerabdruck-Scanner, der direkt im Home-Button des neuen iPhones verbaut sein soll. Denn seit dem Kauf der Firma Authentec verfügt Apple über die notwendige Technologie um solche biometrischen Sensoren zu verbauen.

Auch der Analyst Ming-Chi Kuo, der in der Vergangenheit eine gute Trefferquote hatte, wenn es um die Vorhersage neuer Apple-Geräte ging, hält den Fingerabdruck-Scanner für realistisch. Dass die Technologie in Mobiltelefonen verbaut wird, ist allerdings nicht neu. Motorola setzte diese bereits 2011 im Atrix 4G ein.

Bei der Veröffentlichung des iPhone 5S soll der Scanner aber vorerst nur zum Freischalten des Telefons gebraucht werden können. Zu einem späteren Zeitpunkt könnte die Funktion auch für mobiles Bezahlen genutzt werden, wie 9to5mac berichtet.

Gold-Version für Chinesen?

Schwarz, weiß oder Silber: In der Vergangenheit setzte Apple auf ein klares Farbkonzept, wenn es um die Hülle des iPhones ging. Mit einer Gold-Version des iPhone 5S, von der seit Wochen Bilder im Netz kursieren, könnte dies nun durchbrochen werden. Wie die Nachrichtenagentur Reuters meldet könnte die champagnerfarbene Hülle für Apple den Weg in den chinesischen Markt ebnen.

Mehr Speicher und Dual-Flash

Auch die Kamera im iPhone 5S soll ein Upgrade spendiert bekommen. Von verschiedenen Seiten wird berichtet, dass im neuen iPhone ein 12- oder 13-Megapixel-Sensor mit einer Blende bis zu 2.0 verbaut sein soll. Im aktuell iPhone 5 kommt ein 8-Megapixel-Sensor zum Einsatz. Fotos, die der Webseite macrumors.com zugespielt wurden zeigen zudem zwei verschiedenfarbige LEDs auf der Rückseite des neuen iPhones. Dieser Dual-Blitz könnte darauf hindeuten, dass die Kamera ihre Umgebung analysiert und je nach Situation eine andere Blitz-Farbe wählt, um so die Farben besser ausbalancieren zu können.

Auch wird erwartet, dass im neuen iPhone ein schnellerer A7 Prozessor den Takt angibt und 2GB RAM verbaut sind - doppelt so viel wie im iPhone 5. Ebenfalls soll ein Modell mit 128 GB internem Speicher auf den Markt kommen, wie von mehreren Seiten berichtet wird.

iPhone-Budget: Das 5C?

Hoch gehandelt werden auch die Gerüchte um eine komplett neue Budget-iPhone-Linie. Geht es nach Industrie-Analysten, so wird Apple heute neben einem neuen iPhone auch ein im tiefen Preissegment angesiedeltes Gerät vorstellen. Darauf lasse zumindest die Drosselung der Produktion von A6-Prozessoren beim Zulieferer Samsung schließen. Im Gegenzug habe das koreanische Unternehmen die Produktion des A5-Prozessors wieder hochgefahren. Dieser könnte in der neuen Budget-Version des iPhones verbaut sein. Als Name wird seit längerem iPhone 5C gehandelt - wobei das «C» für Color steht, da das Gerät in verschiedenen Farben verkauft werden soll.

Die Hälfte kauft ein neues

Dass Apple-Fans von der Ankündigung der neuen Smartphone-Generation begeistert sind, macht eine Umfrage von Ask.com unter 4000 iPhone-Besitzern deutlich. Rund die Hälfte gab an, dass sie sich das iPhone 5S oder das iPhone 5C kaufen werde, sobald es in den Regalen steht. Dabei tendieren rund 60 Prozent eher zur High-End-Version 5S, als zur Budgetversion 5C, wie Venturebeat berichtet. Als wichtigste Anforderungen an das neue Smartphone geben die Befragten unter anderem eine längere Batterielaufzeit und einen Fingerabdruck-Scanner an.

Die ersten zelten schon

Große Vorfreude - und vor allem viel Sitzvermögen - müssen auch die Apple-Fans mitbringen, die schon seit dem Wochenende vor dem Apple-Store an der 5th Avenue in New York campieren. Obwohl noch nicht einmal ein Verkaufstermin für die neuen Geräte feststeht, haben es sich einige bereits mit Stühlen und Schlafsäcken an der Straße gemütlich gemacht. Laut Gerüchten sollen die neuen iPhones frühestens am 20. September in den Verkauf kommen.