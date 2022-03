Am Sonntag ist es soweit : Die letzten offenen Fragen vor der Bundestagswahl

Schlussspurt im deutschen Bundestagswahlkampf: Kann man den Umfragen trauen? Welche Optionen haben CDU und SPD? Vier Fragen und Antworten.

«Warum sind alle so nervös?», fragte «Bild» diese Woche nach einer Talkshow. Der Grund: «Knapp eine Woche vor der Wahl liegen die Nerven blank!» Die Regierung und die Opposition liegen in den Umfragen praktisch gleichauf. So kommen die Regierungsparteien CDU/CSU und FDP auf 45,5 Prozent, die SPD, die Grünen und die Linke auf 44,5 Prozent. Dazu hier die vier wichtigsten Fragen und Anworten.

Ist den Umfragen zu trauen?

Bei der Bundestagswahl am 27. September 2009 gab es keine Überraschungen: Alle grossen Meinungsforschungsinstitute lagen, ähnlich wie in diesem Jahr, nah beieinander. Die tatsächlichen Ergebnisse entsprachen 2009 fast immer den Umfragewerten.

Die Demoskopen bekommen jedoch Probleme, wenn sich Wähler spontan anders entscheiden oder sich genieren, ihren Favoriten zu nennen. 2005 sahen Meinungsforscher die CDU bei über 41 Prozent, doch sie kam bloß auf 35,2. Die FDP wurde bei etwa sieben Prozent erwartet, erreichte aber fast zehn. Das Potenzial für eine Überraschung hätte die Protestpartei Alternative für Deutschland (AfD).

Welche Koalitionen sind rechnerisch denkbar, inhaltlich realistisch?

Sowohl Emnid als auch Forsa gehen davon aus, dass die FDP die Fünf-Prozent-Hürde nimmt und wieder in den Bundestag einzieht. Für Schwarz-Gelb wird es eng (Emnid 44% - Forsa 45%). Die Union müsste sich neu orientieren: Eine große Koalition mit der SPD oder eine Regierung mit den Grünen wäre denkbar. Rechnerisch möglich, aber inhaltlich unrealistisch ist die Kombination CDU-Grüne-FDP (Jamaika-Koalition).

Die SPD könnte nur den Kanzler stellen, wenn sie neben den Grünen auch die Linke für eine Zusammenarbeit gewinnt (Emnid 45% - Forsa 45%). Voraussetzung wäre aber, dass die AfD nicht auf fünf Prozent kommt – sollte sie in den Bundestag einziehen, obwohl sie bis dato in keiner Umfrage die Hürde nimmt, wäre eine große Koalition am wahrscheinlichsten. Die Piraten spielen keine wichtige Rolle mehr: Kein Institut sieht sie bei mehr als 3%.

Was könnte die Unentschlossenen in den letzten Tagen beeinflussen?

Ende August hatten sich einer repräsentativen Umfrage zufolge erst 62 Prozent auf eine Partei festgelegt. Bei den 18- bis 29-Jahrigen wusste noch am 9. September jeder Dritte nicht, wem er seine Stimme geben soll.

Das Bemühen um diese Wählergruppen war zuletzt bei Peer Steinbrück gut zu beobachten: Der SPD-Mann war zu Gast bei Joiz Deutschland, zeigte auf dem Titel des Magazins der «Süddeutschen Zeitung» den Stinkefinger und besuchte am Montagabend die «TV-Blödel-Show» («Bild») «Circus Halligalli» beim Sender Pro Sieben, auf dem Politiker sonst eher Sendepause haben. Der Lohn: Bei Emnid stieg die SPD von 23% am 1. September auf 26%. Bei Forsa gab es nach 23% am 4. September bei der jüngsten Umfrage 26%.

Auch aktuelle politische Ereignisse vor der Wahl können die Umfragewerte negativ beeinflussen: Die Grünen lagen im März noch bei 16% Zustimmung, bei den ersten September-Umfragen von Emnid und Forsa waren sie nur noch bei jeweils 11%. In den aktuellsten sind es sogar nur noch 10% und 9%: Die Partei scheint für unpopuläre Forderungen (Veggie-Day) und die Pädophilie-Debatte Federn zu lassen.

Warum ruft die CDU nicht zu einer Zweitstimmenkampagne für die FDP auf?

Die FDP kommt in den meisten Umfragen auf 5%, doch es wird eng für die Liberalen. Nach dem Wahldebakel in Bayern (3,3%), gab Parteichef Philipp Rösler laut «Bild» die Parole aus: «Wir werben selbstbewusst um die Zweitstimme.» Doch der Koalitionspartner gibt Kontra: «Die Union hat keine Stimme zu verschenken», sagte CDU-Generalsekretär Hermann Gröhe. «Zweitstimme ist Merkel-Stimme.»

Dass die Kanzlerin nicht teilen mag, hat mit dem Niedersachsen-Effekt («Spiegel») zu tun. Im Januar 2013 schien die FDP bei den Landtagswahlen an der Fünf-Prozent-Hürde zu scheitern. Die Zweitstimmenkampagne der CDU bescherte der FDP sagenhafte 9,9 Prozent. Am Ende fehlten der CDU die Stimmen, so dass Rot-Grün mit hauchdünner Mehrheit die Regierung stellen konnte. Das darf nicht noch einmal passieren, fordern CDU-Strategen.