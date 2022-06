Luxemburg: «Die Leute greifen vor allem bei den hohen Rabatten zu»

Von einem Ansturm auf die Schnäppchen konnte zum Start des Sommerschlussverkaufs am vergangenen Freitag keine Rede sein. Trotz der zum Teil hohen Rabatte, die in den Schaufenstern der Geschäfte im Belval Plaza ausgehängt waren, herrschte kein Hochbetrieb. «Es ist der erste Tag, gleichzeitig der Tag nach dem Nationalfeiertag und dazu noch ein Brückentag», erklärte Franck, der Inhaber eines Geschäfts für Herrenmode. «Ich glaube, dass die Kundschaft in den kommenden Tagen größer wird», fügte seine Kollegin Camille an.