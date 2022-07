Contact Tracing: «Die Leute können nicht mehr sagen, wo sie sich angesteckt haben»

Wer bisher mit Corona infiziert oder Kontaktperson eines Corona-Infizierten war, wurde lange Zeit systematisch vom Contact Tracing-Team telefonisch kontaktiert. Damit ist aber inzwischen Schluss: Aufgrund der großen Zahl der Neuinfektionen und des Personalmangels kontaktiert Team nun «vorrangig Personen, für die ein höheres Risiko besteht, eine schwere Form der Covid-19-Erkrankung zu entwickeln. Dazu gehören Erwachsene ab dem Alter von 50 Jahren, Personen, die an einer Begleiterkrankung leiden oder die nicht geimpft sind. «Wir beobachten auch die Entwicklung in Pflegeheimen und Krankenhäusern», erklärt Dr. Anne Vergison, Leiterin der Abteilung Hygieneaufsicht.

Bis Mitte Juni noch rief das Contact Tracing alle Bewohner an, die positiv auf Corona getestet wurden. «Wir befragen die Personen über ihre Gesundheitslage, ob sie an Begleiterkrankungen leiden und verweisen sie an ihren Hausarzt, falls eine medizinische Behandlung nötig ist. Außerdem verschicken wir auch alle Dokumente – unter anderem die Quarantäne- oder Isolierungsanordnungen», erklärt Vergison.