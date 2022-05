Finale in der Europa League : «Die Leute mussten auf die Toilette, um Wasser zu bekommen»

Frankfurt setzte sich im Europa-League-Final gegen Glasgow Rangers durch. Die Freude bei den deutschen Fans war riesig. Auch wenn im Stadion so einiges schief gelaufen ist.

Fan-Experte Michael Gabriel war als Zuschauer beim Europa-League-Triumph von Eintracht Frankfurt in Sevilla und hat vehement die Versorgung der Fans mit Getränken kritisiert. «Die Leute mussten auf die Toilette, um Wasser zu bekommen. Das war ein Desaster und aus meiner Sicht absolut unverantwortlich», sagte der Leiter einer Koordinationsstelle von Fanprojekten der Deutschen Presse-Agentur. Er war privat bei dem Endspiel.

Bereits während der Partie am Mittwochabend bei großer Hitze hatten sich Eintracht-Anhänger über geschlossene Getränkestände beklagt. In den sozialen Medien häuften sich in der Nacht zum Donnerstag die Vorwürfe. Die Europäische Fusball-Union Uefa als Organisator der Partie ist für eine Stellungnahme angefragt.