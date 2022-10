Luxemburg: Die Lichter auf den Autobahnen des Großherzogtums bleiben an

Um Energie zu sparen, wird die Beleuchtung auf wallonischen Autobahnen in Belgien seit mehreren Wochen reduziert. In Luxemburg werden ausschließlich Autobahnkreuze, Brücken und Tunnel beleuchtet. «Aus Sicherheitsgründen ist es nicht geplant, diese Beleuchtungen abzuschalten», erklärt der Sprecher der Straßenbauverwaltung gegenüber L'essentiel. Demgegenüber liege die Entscheidung, die Beleuchtung auf den Nationalstraßen und den staatlichen Straßen auszuschalten, bei den Gemeinden.

In einem Rundschreiben vom vergangenen August richtete die Regierung «einen Appell an alle Gemeinden, deren Anstrengungen zur Energieeinsparung noch zu verstärken, um das Risiko von Versorgungsproblemen mit Gas im Laufe des Winters zu reduzieren». Die Stellen, an denen Energie eingespart werden kann, sind zahlreich. Dazu zählen: Reduktion der Außenbeleuchtung an Gebäuden und der öffentlichen Beleuchtung auf das notwendige Minimum.