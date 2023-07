Berlin: Die Löwin wird zur... Wildsau

Mehr als 100 Polizisten hatten sich an der Jagd beteiligt. Die Gemeinde Kleinmachnow, südwestlich von Berlin in Brandenburg, stand im Mittelpunkt der Suche. Ihr Bürgermeister, Michael Grubert, hatte am Freitag sogar angekündigt, dass professionelle Tierfänger sich an der Suche beteiligen würden.