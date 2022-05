Luxemburg : Die Lok der Schiefergrube ist wieder unterwegs

OBERMARTELINGEN – Dank der grünen Lokomotive erlebt das Erbe des Schieferbergbau im Westen des Landes ein neues goldenes Zeitalter. Diesmal in touristischer Hinsicht.

Das Schiefermuseum in Obermartelingen hat die Museumstage an diesem Wochenende genutzt, um die kleine grüne Lokomotive OME 117 wieder in Betrieb zu nehmen. Sehr zur Freude mehrerer Dutzend Besucher, die sich gestern auf dem etwa acht Hektar großen Gelände umsahen. «Ich war vor zehn Jahren mit der Schule hier», erzählt der 17-jährige Baptiste aus Redingen. «Es war wirklich schön. Und ich konnte sogar meine Eltern und meine Schwester dazu bringen, das Museum zu besuchen».

Doch das Museum auf dem Gelände einer ehemaligen Schieferfabrik, die von 1790 bis 1986 in Betrieb war, besteht nicht nur aus dem kleinen grünen Zug. Auch hier gibt es die Möglichkeit an interaktive Kurse teilzunehmen, wie die elfjährige Katerina erzählt. Sie nahm an einem Workshop zum Zeichnen auf Schiefer teil und fand es «toll». Das Museum bietet aber auch Workshops für alle anderen Altersgruppen an.