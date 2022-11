Die «Luxemburg Art Week» fasziniert noch bis Sonntag auf dem Glacis

Der Eintrittspreis liegt bei 15 Euro , Kinder und Studierende haben freien Eintritt. Die «Luxembourg Art Week» findet das ganze Wochenende über statt, das Ausstellungsgelände liegt auf dem Glacis in Luxemburg-Stadt. «Wir sind in einem großen Zelt, ein Saison-Aufbau inmitten der Hauptstadt», so Leslie de Canchy. «Von Freitag 11 Uhr bis Sonntag 18 Uhr stehen die Kunstwerke dem Publikum zur Schau».

Drei Dinge, so die Veranstalter, dürfe man auf keinen Fall verpassen. «Als erstes unser Café Adrien, den Imbissbereich», sagt Leslie de Canchy. Den habe man mit dem Künstler Adrien Vescovi entworfen. Man wird also inmitten seiner Werke etwas essen können. «Das wird sehr aufregend», kündigt die Direktorin an. Im vorderen Bereich stehen zwei große Skulpturen, um das Publikum anzuziehen. Eine von Aline Bouvy im Eingangsbereich der Ausstellung und eine zweite von Stijn Ank am Robert Schumann-Kreisverkehr.