Neue Kreationen: Die Luxemburger Fashion Week steht im Zeichen des Upcyclings

Anfang Oktober wird Düdelingen zur Mode-Hauptstadt. In der ersten Woche des Monats findet in der Hall Fondouq die vierte Auflage der Luxembourg Fashion Week statt. Auf dem Programm stehen am Samstagnachmittag kleinere Modenschauen in den Geschäften der Innenstadt. Abends werden die Kollektionen zahlreicher Designer und Designerinnen präsentiert, die luxemburgische und internationale Kreationen vereinen.