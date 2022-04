Luxemburg – Die Luxemburger lassen sich die Osterferien nicht verhageln

Editpress/Fabrizio Pizzolante

«Wir wollten verreisen, aber es ist zu teuer für uns geworden und wir mussten unsere Reise verschieben». Der 66-jährige Didier wollte über die Osterferien zwei Wochen nach Kuba reisen, aber die «inzwischen exorbitant hohen» Kosten haben diese Pläne über den Haufen geworfen. «Für Flüge und Ausflüge vor Ort, hätten wir mit fast 5000 Euro rechnen müssen», erzählt der Rentner, der in der Ingenieurberatung tätig war, gegenüber L'essentiel. Er hofft zwar noch auf einen Kuba-Urlaub «im August», doch den April verbringt er nun «in der luxemburgischen Natur» – vor allem in Hobscheid, wo er gerne mit seinen Freunden spazieren geht.

Auch wenn das gewöhnlich klingt, will Didier nicht von einem Urlaub zweiter Klasse sprechen.«Hier kommt man absolut auf seine Kosten, ohne ans andere Ende der Welt reisen zu müssen», sagt er. Lucas und seine Mutter haben sich im Kinepolis auf dem Kirchberg gerade «Sonic 2» angesehen. Dieser Kinobesuch bedeutete dem 10-Jährigen aus Düdlingen viel – sogar mehr als irgendein Sandstrand. «Schon für die ersten Vorstellungen um 10 Uhr, haben wir eine Menge Zuschauer», bestätigt Maud Franz, Marketingleiterin der Kinepolis Luxemburg. «Regen ist natürlich gut für uns und unsere Zuschauerzahlen.» Auch weil in den vergangenen Tagen viele Filme erschienen und die Corona-Maßnahmen weggefallen sind, zieht es die Menschen wieder vermehrt in die Kinosäle.

«Wir langweilen uns nicht»

Andere nutzen die Ferienzeit um wieder einmal die Museen des Landes zu besuchen. So waren zum Beispiel die Besucherzahlen im Mudam in den letzten Tagen viel höher als gewöhnlich. Demnach soll sich die Zahl der Besucher sogar «verdoppelt» haben und erreichte am 4. April fast 200 Personen, wie die für Pressearbeit zuständige, Julie Jephos berichtet. Seien es neue Ausstellung oder Aktivitäten für die Jüngsten – im Museum wird viel getan, um die verregneten Ferien so schön wie möglich zu gestalten.

Philippe Reuter/revue