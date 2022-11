Auslieferung Fränk Schneiders: «Die luxemburgische Regierung wird nicht einschreiten»

Dem Luxemburger werden Betrug und Geldwäsche zur Last gelegt. Editpress

Die ADR («Alternativ Demokratesch Reformpartei»)-Abgeordneten Fernand Kartheiser und Fred Keup suchten nach Handlungsmöglichkeiten des Großherzogtums, um die Auslieferung des ehemaligen SREL («Service de Renseignement de l'État du Luxembourg»)-Mitarbeiters Fränk Schneider in die USA und dessen dortigen Gerichtsprozess zu verhindern. Die Antwort von Xavier Bettel zu diesem Anliegen fiel allerdings deutlich aus, dessen Antwort: «Der Premierminister und die luxemburgische Regierung haben keinerlei gesetzliche Möglichkeit, die Auslieferung eines luxemburgischen Staatsbürgers zu verhindern, der sich nicht auf luxemburgischen Staatsgebiet befindet».

Fränk Schneider wird in der OneCoin-Affäre (siehe unten) Betrug und Geldwäsche vorgeworfen. Am 29. April 2020 wurde er in Audun-le-Tiche, nahe der luxemburgischen Grenze, festgenommen. «In diesem Fall trifft die französische Regierung eigenständig die Entscheidung, die betreffende Person auszuliefern, oder nicht», fährt der Premierminister fort. Im Januar 2022 hatte das Gericht in Nancy den Weg für eine Auslieferung des Luxemburgers freigemacht.

«Diese Entscheidung kann vor den zuständigen Gerichten angefochten werden, und, in letzter Instanz, vor dem Staatsrat, dem obersten Verwaltungsgericht in Frankreich», so der Premierminister. Er fügt hinzu: «Die luxemburgische Regierung stellt dieses Verfahren nicht in Frage, sie respektiert den Rechtsstaat Frankreich und wird daher nicht einschreiten».

Was ist die OneCoin-Affäre? Das OneCoin-System war ein Schneeball-System, dass daraus bestand, Investitionen zu generieren. Die jeweiligen Investoren sollten mit dem Geld ausgezahlt werden, das neue Investoren ins System brachten. Die britische Zeitung The Times nannte das System «einen der größten Betrugsfälle der Geschichte». Der Ex-Spion des Großherzogtums, der außerdem für die amerikanische Botschaft in Luxemburg gearbeitet hatte, wurde in den USA wegen «Verschwörung zur Begehung eines elektronischen Betrugs» und «eines Vergehens der Geldwäsche» angeklagt. Das erklärte Emmanuel Marsigny, einer seiner Anwälte, im November. 2020 war Fränk Schneider von der luxemburgischen Justiz in einem Verfahren zu Telefonabhörungen freigesprochen worden. Die hatten im Jahr 2013 den damaligen Premierminister, Jean-Claude Juncker, seinen Posten gekostet.

Der Ex-Spion des SREL hatte in einem offenen Brief an den Premierminister appelliert, sich für ihn einzusetzen: «Ich bin Luxemburger, meine Frau ist Luxemburgerin und meine Kinder sind Luxemburger. (…) Ich habe für mein Land gearbeitet und, trotz Risiken und Gefahren, getan, was zu der Zeit nötig war», schrieb er. Und weiter: «Das Gesetz macht mich zum lebenslangen Träger von Geheimnissen, von Informationen, nicht allein aus Luxemburg, sondern auch aus anderen Ländern».

Fränk Schneider zufolge genüge ein Anruf Xavier Bettels an dessen französische Amtskollegin Elisabeth Borne, um die Situation zu beruhigen. «Ich weiß, dass ein Einschreiten Luxemburgs erwartet wird und dass Frankreich die grundlegenden, nationalen Interessen unseres Landes berücksichtigte, wenn Sie darum bitten würden», schrieb er an den Premierminister. Offiziell soll es bisher jedoch keine entsprechenden Schritte geben.