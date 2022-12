Open-Air-Konzerte: Die Luxexpo bietet dem Atelier mehr Freiheiten

Michel Welter kann sich vorstellen, dass Kendrick Lamar oder Travis Scott einmal in Luxemburg auftreten werden.

Wegen der Gesundheitsmaßnahmen vor drei Jahren, wurden viele Konzerte in dieses Jahr verschoben und es gab viele zusätzliche Konzerte. Es lag an einer Mischung aus beidem.

Die Tickets sind nicht günstig, da müssen wir ehrlich sein, aber das ist der Wirtschaft geschuldet. Der Künstler gibt den Preis vor und der Termin ist Teil einer Europatournee. Das heißt, nimm es an oder lass es bleiben. Bei anderen Terminen sind die Preise akzeptabler.

Nach dem Ende des Rock-A-Fields war die Idee, in Veranstaltungen mit großen Headlinern zu investieren. Ein Festival in Luxemburg steht im Wettbewerb mit anderen europäischen Festivals. Die Kosten sind in die Höhe geschnellt, da können wir nicht mithalten. Wir haben nach einem Veranstaltungsort gesucht und die Luxexpo eignet sich hervorragend dafür: Die Straßenbahn ist gleich nebenan, logistisch gesehen gibt es nichts besseres.