Inhaftierter Influencer: «Die Matrix hat mich attackiert» – ist Andrew Tate nach kryptischem Tweet im Krankenhaus? 

Nach seiner Festnahme ordnete ein Haftrichter am Freitag eine 30-tägige Untersuchungshaft für den Briten an.

Die Ursprungsquelle ist Carmina Pricopie, eine investigative Journalistin von «Antena 3 CNN». Sie soll exklusive Details von dem Moment an erhalten haben, als Andrew Tate verhaftet wurde. «Gestern wurde er von der Polizei aus dem Gefängnis herausgeholt und in ein Krankenhaus in Bukarest gebracht», so Pricopie.