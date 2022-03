Deutschland und Schweiz : Die Medien als Soldaten im Steuerkrieg

Berichte über eine Razzia hier, gekaufte Bankdaten und Geldstrafen da: Steht im Steuerstreit eine Entscheidung bevor, werden Skandale aufgekocht. Das ist kein Zufall.

Wenn in Berlin in einer Woche der Vermittlungsausschuss von Bundestag und Bundesrat tagt, dürfte auch das Steuerabkommen mit der Schweiz auf der Tagesordnung stehen. Das ist für die einen die letzte Chance, das Abkommen mit der Schweiz noch zu retten, für die anderen, das Abkommen definitiv zu begraben.

Das Schicksal des Abkommens ist unklar, sicher ist nur: Seit Tagen ist das Thema in den Medien präsenter denn je. Am Sonntag wartete «Bild» mit der Schlagzeile auf: «Gericht enthüllt: So half Credit Suisse deutschen Steuerhinterziehern». Inhalt: Die Busse von 149 Millionen Euro, welche die CS vor mehr als einem Jahr in einem Vergleich zahlte. Damit wollte die Bank das Verfahren vor dem Landgericht Düsseldorf wegen Beihilfe zur Steuerhinterziehung beenden.